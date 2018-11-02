Пятница, 2 Ноября 2018 года
16:26:01 МСК

ЮАР предпринимает меры для преодоления топливного кризиса

Экономика

Автомобильная ассоциация ЮАР прогнозирует существенное снижение цен на топливо в ближайшее время, что дает надежду на скорейшее решение топливной проблемы

Кейптаун, 2 ноября 2018, 15:57 — REGNUM  Автомобильная ассоциация ЮАР сообщила, что в ноябре цена на бензин, как ожидается, немного снизится. «В то же время цена на дизельное топливо продолжит расти», — прокомментировал ранее сделанные расчеты Центрального энергетического фонда ЮАР представитель ассоциации. Ослабленное положение ранда на мировом финансовом рынке, спровоцировавшее повышение цен на топливо, сменяется его стабилизацией, приводит данные Автомобильной ассоциации новостной портал Maroela Media.

Ожидается, что цена на бензин упадет примерно на 16 центов за литр, а цена на дизель повысится примерно на 30 центов за литр. По мнению организации, постепенное снижение международных цен на нефть, которое наблюдается с конца октября, может стать поводом надеяться на скорейшее улучшение ситуации с ценами на топливо в стране.

Если положение ранда продолжит укрепляться, цены на топливо могут существенно снизиться к началу рождественского сезона. Однако ассоциация предупредила потребителей, что вероятность падения цен не является стопроцентной.

«2018 год для южноафриканских потребителей был одним из самых бурных в истории. Экономическая ситуация остается нестабильной», — говорится в заявлении Автомобильной ассоциации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить