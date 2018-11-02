ЮАР предпринимает меры для преодоления топливного кризиса

Кейптаун, , 15:57 — REGNUM Автомобильная ассоциация ЮАР сообщила, что в ноябре цена на бензин, как ожидается, немного снизится. «В то же время цена на дизельное топливо продолжит расти», — прокомментировал ранее сделанные расчеты Центрального энергетического фонда ЮАР представитель ассоциации. Ослабленное положение ранда на мировом финансовом рынке, спровоцировавшее повышение цен на топливо, сменяется его стабилизацией, приводит данные Автомобильной ассоциации новостной портал Maroela Media.

Ожидается, что цена на бензин упадет примерно на 16 центов за литр, а цена на дизель повысится примерно на 30 центов за литр. По мнению организации, постепенное снижение международных цен на нефть, которое наблюдается с конца октября, может стать поводом надеяться на скорейшее улучшение ситуации с ценами на топливо в стране.

Если положение ранда продолжит укрепляться, цены на топливо могут существенно снизиться к началу рождественского сезона. Однако ассоциация предупредила потребителей, что вероятность падения цен не является стопроцентной.

«2018 год для южноафриканских потребителей был одним из самых бурных в истории. Экономическая ситуация остается нестабильной», — говорится в заявлении Автомобильной ассоциации.