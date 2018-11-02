Счета за мусор получат почти все жители ярославских сел и деревень

Ярославль, , 13:49 — REGNUM Квитанции за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами получат владельцы частных домов всех населенных пунктов в Ярославской области, включенных в территориальную схему по обращению с отходами. Это порядка 115 тысяч домовладений в городах, селах и деревнях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ООО «Хартия», которое является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители и владельцы домов в сельской местности начали получать квитанции за вывоз мусора за сентябрь и октябрь. Люди возмущены тем, что мусор из их деревень никогда не вывозился, договоров с «Хартией» они не заключали.

«По закону договор — он публичный. В августе мы приглашали жителей Ярославской области, в том числе владельцев индивидуальных жилых домов для заключения договора. Объявления об этом были опубликованы, в том числе во всех районных газетах. В силу федерального закона этого достаточно для заключения договора», — сказал корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель «Хартии» Алексей Бишанов.

По словам Бишанова, у «Хартии» есть два платежных агента: «ЯрОблЕИРЦ» и «ТНС энерго Ярославль». «ТНС» отвечает за рассылку квитанций владельцам индивидуальных жилых домов. Пока выставлено 8 тысяч квитанций для тех, кто получает их в электронном виде. В ближайшее время они придут и всем остальным — по почте. В территориальную схему по обращению с отходами входят почти все села и деревни Ярославской области. Ярославцы жалуются, что счет выставлен, даже если в доме никто не зарегистрирован. В «Хартии» говорят, что людям придется доказать, что они не живут в частном доме.

«По федеральному закону начисления идут на собственника независимо от того, живет он там или не живет. Если собственник не проживает в доме, он должен доказать факт проживания в другом месте — взять справку по месту жительства и обратиться в офис «Хартии». В этом случае будет произведен перерасчет», — сказал Александр Бишанов.

В «Хартии» говорят, что сейчас пока что идет формирование базы данных сельских жителей, поэтому в квитанциях возможны ошибки. Домовладельцам советуют обращаться в офисы «Хартии» или «ТНС энерго».

Что касается собственно оказания услуг, то, как уверяют в «Хартии», вывоз мусора производится и на селе согласно все той же территориальной схемы. Количество сельских населенных пунктов, откуда «Хартия» вывозит ТКО, Бишанов назвать затруднился.

Территориальная схема обращения с отходами опубликована на сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Там определено, в каких именно местах происходит накопление ТКО. В деревнях это может быть бункер на несколько деревень», — сказал Бишанов.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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