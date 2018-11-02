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Миронов: Выявление самозанятых будет дороже результата

Экономика

В четырех регионах России с 2019 года начнется эксперимент

Москва, 2 ноября 2018, 13:46 — REGNUM  Процесс выявления самозанятых обойдется властям в сумму большую, чем доход от их налогов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Отследить безналичные платежи, в силу тех же обстоятельств, проблематично. Поэтому, чтобы выявить самозанятых, властям необходимо будет проводить многочисленные контрольные закупки. Для контролирующих органов это дополнительные штатные единицы, которым платят приличную зарплату. То есть процесс будет дороже результата», — отметил Миронов.

Он указал на то, что самозанятые в основном контактируют с потребителями услуг, и каждой из сторон ситуация выгодна, так как речь идет по большей части об очень незначительных суммах.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о налогообложении самозанятых. Эксперимент пройдет в течение 10 лет, к участию в эксперименте допущены Москва, Московская область, Калужская область и Татария.

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Проблемы самозанятых
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