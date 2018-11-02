Фонд защиты прав дольщиков прокомментировал проблемный долгострой в Тамбове

Тамбов, , 13:35 — REGNUM Застройщик проблемного дома №3/3 по улице Карла Маркса в Тамбове не перечислял взносы по договорам участия в долевом строительстве в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в фонде, комментируя информацию администрации Тамбовской области о том, что дом, в том числе, может быть достроен за счет заемных средств из Фонда защиты прав дольщиков.

«Администрация Тамбовской области не обращалась в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства по вопросу восстановления законных прав граждан, купивших квартиры в доме 3/3 по улице Карла Маркса», — пояснили ИА REGNUM в Фонде защиты прав дольщиков.

По заявлению Фонда, данный дом не включен в региональный план-график («дорожная карта») по решению проблем обманутых дольщиков, а также отсутствует в списке проблемных объектов Минстроя России — последний составляется на основании поданных регионами «дорожных карт».

«Фонд создан для защиты законных прав и интересов граждан участников долевого строительства в отношении тех домов, по которым перечислялись отчисления в компенсационный фонд, а также в отношении тех домов, по которым принято соответствующее решение Правительства Российской Федерации. В соответствии с законодательством Российской Федерации существуют следующие механизмы защиты дольщиков — в случае банкротства застройщика, Фонд либо выплатит возмещение гражданам — участникам долевого строительства, либо профинансирует мероприятия по завершению строительства объектов незавершенного строительства за счет средств компенсационного фонда», — пояснили в фонде.

«Поскольку строительство дома 3/3 по улице Карла Маркса началось в 2013 году, а сдать планировали в 2016 году, то обязательные отчисления (взносы) по договорам участия в долевом строительстве не перечислялись застройщиком в Фонд, созданный в октябре 2017 года. В случае банкротства застройщика проблемные объекты могут быть достроены на основании решения правительства Российской Федерации за счет имущества Фонда в случае предоставления денежных средств субъекта Российской Федерации и Российской Федерации», — прокомментировали ситуацию с домом в Фонде защиты прав дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, дом на 66 квартир ОАО «Тамбовхимпромстрой» начал строить в 2013 году, однако строительство сильно затянулось: сдать дом должны были в 2016 году, но он не сдан до сих пор. Генеральный директор компании привлечен к уголовной ответственности, а проблемами дольщиков занимается региональная власть. Срок действия разрешения на строительство дома истекает 4 декабря 2018 года. На данный момент выполнена кирпичная кладка здания, уложена рулонная кровля, осуществлялись санитарно-технические, электро-монтажные работы в подвале здания. Накануне первый вице-губернатор Олег Иванов и вице-губернатор Арсен Габуев встретились с дольщиками недостроенного дома. Как отмечалось, для завершения строительства рассматривается несколько вариантов: назначение нового застройщика для достройки или получение заемных средств из Фонда защиты прав дольщиков.

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