Удвоение количества пусков ракет добьет Центр Хруничева — эксперт

Москва, , 13:18 — REGNUM Дефицита контрактов у Центра им. Хруничева никогда не было, а вот проблемы в организации производства очевидны. И они могут, считает коммерческий директор компании РосПром Персонал Антон Глазунов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос в 2019 году удвоит количество пусков ракет: всего будет 35 пусков, из которых 10 — тяжёлых ракет. По его словам, такое количество запусков тяжелых ракет позволит Центру Хруничева начать выплачивать долги за просроченные контракты.

Долги у предприятия возникают обычно вследствие отсутствия контрактов и (или) неправленой организации производственного процесса. Если мы говорим о АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева», то дефицита контрактов у этого предприятия ни когда не было, а вот проблемы в организации производства очевидны.

Это видно и по объективно маленьким зарплатам для токарей и операторов ЧПУ (в советское время станочники с этого предприятия считались элитой отрасли), и по огромной текучести кадров, и по судебным искам. Общая сумма исковых требований к организации составляет 1 191 140 935,44 рублей.

При всем уважении к Дмитрию Рогозину, он не прав — такое количество запусков ракет не позволит предприятию отдать долги, а добьет его окончательно. Впрочем, возможно, я недооцениваю всего масштаба замыслов руководства и банкротство «Хруничева» кому-то будет «на руку «.

Ведь тогда предприятие можно будет принять в Объединенную двигателестроительную корпорацию» (входит в Госкорпорацию Ростех). Но мне хочется надеяться что я ошибаюсь.

Ведь для менеджмента компании сверхцелью станет выполнить в срок все контракты, чтобы не получить ещё больше штрафных санкций за их просрочку. И произойдет это, увы, в ущерб качеству продукции.

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