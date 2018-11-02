Часть земель набережночелнинской «рублёвки» отойдёт «Татфондбанку»

Казань, , 13:04 — REGNUM Обанкроченный «Татфондбанк» взыскал свыше 35,6 млн рублей задолженности по кредитным договорам с «дочерней компании» некогда крупнейшего девелопера республики, а на сегодня банкрота ООО «Сувар Девелопмент» — ООО «Чаллы Яр». Помимо этого, на имущество было наложено взыскание. В список взыскиваемых попали 12 объектов, среди которых шесть земельных участков на набережночелнинской «рублёвке», трансформаторная подстанция, причальная набережная пирсового района. Имущество, в случае если решение не будет обжаловано, будет реализовано с публичных торгов. Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее ТФБ, обанкроченный в апреле 2017 года и задолжавший своим кредиторам более 158 млрд рублей, попытался обанкротить ООО «Чаллы Яр», но в конце октября 2018 года Арбитражный суд Татарии оставил без рассмотрения его банкротные претензии. Тогда ТФБ подал повторный иск, который пока не рассмотрен.

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По данным ЕГРЮЛ, ООО «Чаллы Яр» было учреждено в октябре 2009 года, в его создании участвовали ОАО «КамАз» и ООО «ПЖДТ-Сервис», а с ноября 2012 года компания принадлежит ООО «Сувар Девелопмент». Последнее из-за финансовых проблем не ведёт деятельность с марта 2017 года, а с 2018 года является банкротом и находится на этапе конкурсного производства. Компания выставила на продажу 100% доли в управляющей компании «Чаллы Яр», оценив в 173,526 млн рублей начальной цены. Победителя планируется определить 7 ноября 2018 года.

Между тем ТФБ в конце октября 2018 года выиграл судебный спор к компании «Чаллы Яр» о взыскании задолженности по четырём кредитным договорам от 2011 года в сумме 35 628 942 рубля долга, 4 831 871 рубля просроченных процентов, 670 649 рубля текущих процентов в размере и неустойки на просроченные проценты в размере 580 625 рублей. Также было обращено взыскание на предмет залога по договору об ипотеке от 5 июля 2011 года. Кредиты были выданы третьим лицам — ООО «Автомакияж» и ООО «Сувар Отель» (позднее переименован в ООО «Отель-К»), а ООО «Чаллы Яр» поручилось за обязательства своим имуществом. Обе являлись соучредителями компании «Сувар Девелопмент», которая является единственным участником компании «Чаллы Яр».

Более того, компания «Автомакияж» фигурировала в уголовных делах, возбуждённых в отношении бывшего председателя правления ТФБ Роберта Мусина.

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После того, как заёмщики перестали платить по кредитным долгам, банк выставил претензии поручителю. В итоге по долгам придётся ответить именно фирме «Чаллы Яр». На публичные торги, в случае если решение не будет обжаловано, выставят шесть земельных участков в коттеджном посёлке «Чаллы Яр», который прозвали набережночелнинской «рублёвкой», а также трансформаторную подстанцию, причальную набережную пирсового района, волнолом, причал формовочного песка, блок грузовой конторы и причальную набережную тарно-штучных грузов.