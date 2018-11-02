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В России покупкой квартир чаще интересуются женщины

Экономика

Среди женщин средний процент отклика на объявления о продаже квартир составляет 52,9%

Москва, 2 ноября 2018, 12:50 — REGNUM  Приобретением жилья в России чаще интересуются представительницы прекрасного пола. Об этом со ссылкой на данные компании Calltouch сообщает РБК.

По сведениям компании, запустившей сервис определения пола звонящего по голосу, среди женщин средний процент отклика на объявления о продаже квартир составляет 52,9%. Процент обратных звонков от женщин достигает 60,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа стало известно, что с начала 2018 года спрос на недвижимость на Кипре и Мальте со стороны российских покупателей вырос на 40%.

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Рынок жилья
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