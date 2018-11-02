Ярославские транспортники одобряют лицензирование пассажирских перевозок

Ярославль, , 12:49 — REGNUM Ярославцы положительно оценили подписанный президентом страны закон о лицензировании пассажирских перевозок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно новому закону, вводятся дополнительные требования безопасности пассажирских перевозок транспортными средствами, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, превышает восемь.

Раньше лицензии должны были получать только регулярные пассажирские перевозчики. Все остальные — частные заказные перевозки по городу, школьные автобусы, ведомственный транспорт и т.д. — обходились без лицензии.

У нас основные ДТП сейчас идут, как правило, на заказных перевозках. Заказные перевозчики в связи с малочисленностью транспортных средств, и персонала, низким качеством подготовки персонала и ответственных сотрудников, отвечающих за безопасность дорожного движения — это прежде всего негатив», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника управление государственного автодорожного надзора по Ярославской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Сергей Огурцов.

Ниша пассажирских перевозок, по словам Сергея Огурцова, очень велика. В Ярославле более 3000 субъектов, которые обладают транспортными средствами. И каждое из них может использовать транспорт для перевозки людей.

При обязательном лицензировании заказных перевозок водители обязаны проходить каждый день медицинское обследование, соблюдать график движения и предоставлять все необходимые документы на транспортное средство.

Ситуация это не новая. Весь транспорт, который занимался коммерческими перевозками, лет 20 назад лицензировался. Потом, чтобы разбюроктизировать эту систему, это дело прикрыли. Сейчас большое количество аварий заставляют возвращаться к старой системе Принятый закон — это возврат к старым требованиям, по причине большого количества аварий. «, — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы, член комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Валерий Байло.

Он считает, что это позволит противостоять общему снижению профессионализма организаций-перевозчиков.

«Сейчас любой человек у которого есть деньги, например миллионов 100, купил себе десять ПАЗиков и вперед. Ему важен доход — больше проехать километров, больше пассажиров обилетить. А понимания, что за этим стоит — что человек должен отработать 8 часов, что у него должно быть два дня отдыха — у него нет», — сказал Валерий Байло.

Ярославские эксперты предполагают, что принятый закон ударит по небольшим и, как правило, «серым» пассажирским перевозчикам. Те, кто работал по лицензии, ничего не потеряют.

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