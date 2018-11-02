Повышение ставки ЦБ РФ не способно защитить рубль от падения

Москва, , 12:46 — REGNUM Банк России на последнем заседании совета директоров оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%. Причиной такого решения регулятора стала стабилизация ситуации как в экономике страны, так и на валютном, долговом и денежном рынках. Проблем с ликвидностью пока тоже не наблюдается. Впрочем, в 2019 году в ЦБ ожидают ускорения инфляция до 5−5,5% и замедления роста экономики до 1,2−1,7%. А это значит, что Банк России все же может решиться на увеличение ставки. Похоже, что оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки планируется, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

«Примечательно то, что на решения ЦБ оставить ставку на нынешнем уровне, курс рубля на московской бирже отреагировал падением. Такая реакция отечественной валюты вызвана тем, что большинство субъектов нашей экономики понимает, что относительно высокая инфляция, которую признают в нашем ЦБ, — это негативный сигнал для рынков, говорящий о том, что курс рубля будет снижаться. Для ослабления национальной валюты есть и другие причины, помимо негативных ожиданий.

Так, уже 6 ноября американцы грозились ввести новый «адский» пакет санкций. И обещают впредь ужесточать их каждый месяц-два. Не стоит забывать также о том, что продолжение нисходящей коррекции по нефти ниже недавних минимумов (по нефти марки WTI это 64,63 — минимум 1 ноября) и рекордные корпоративные выплаты по внешнему долгу в декабре-месяце могут значительно ускорить и усилить падение рубля», — пояснил эксперт.

Кроме того, объективно практически все субъекты экономической жизни России, кроме импортёров, заинтересованы в относительно низком курсе национальной валюты. А если положение усугубится падением нефтяных цен (например, из-за превышения глобального предложения над снижающимся спросом) и прицельными американскими санкциями против нашего госдолга, то будущее отечественной валюты видится в достаточно мрачных тонах. Исходя из совокупного воздействия вышеуказанных факторов в конце текущего года можно ожидать курс доллара и евро к рублю в районе 72,50−73,80 и 80,60−81,80 соответственно. Для сравнения: на момент написания настоящего прогноза пара USD/RUR котировалась по 65,67, а пара EUR/RUR — по 74,83.

«Следует отметить, что возможности ЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики (увеличению ставки на следующем заседании 14 декабря) весьма ограничены, поскольку значительное увеличение ставки приведёт к ещё большему снижению экономической активности. А через некоторое время неизбежно отзовётся снижением курса рубля, что опять же разгонит инфляцию. Если в декабре ЦБ повысит ставку на 25 базисных пунктов (до 7,75%), то эффект будет очень ограниченным, и рубль будет падать чуть медленнее. Если ставку не изменят, то национальная валюта продолжит дешеветь с ускорением. Получается замкнутый круг», — высказал свое мнение Перекальский.

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