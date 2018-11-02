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Васильева: Впервые в строке бюджета появилось финансирование сельских школ

Экономика

«Правительственный час» с участием главы Минпросвещения состоится 7 ноября

Москва, 2 ноября 2018, 12:41 — REGNUM  Впервые федеральным бюджетом на 2019−2021 годы выделяются средства на финансирование сельских школ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил глава Минпросвещения Ольга Васильева по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«В этом в году впервые в строке бюджета появилось финансирование сельских школ. Это очень важно для нас. Я напомню, что у нас большая часть школ — 26 тыс. сельских школ. Мы должны построить в селе и в малых поселках городского типа, которые относятся к малым городам, 16 тыс. школ, а непосредственно на селе мы должны обеспечить 24,5 новых школ», — отметила министр.

Предполагается, что в ходе пленарного заседания Госдумы 7 ноября в рамках «правительственного часа» Васильева ответит на актуальные вопросы депутатов.

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