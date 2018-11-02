Цены на нефть на грани падения ниже $70

Москва, , 12:38 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, падение стоимости барреля нефти в мире сохранится. Нет причин для трейдеров и спекулянтов ждать повышения котировок в условиях рекордных объемов добычи со стороны России, США и Саудовской Аравии. То есть нефтретрейдеры возвращаются к классической закономерности роста или падения спроса на нефть с оглядкой на объемы добычи, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«За последние полтора месяца, в сентябре и октябре, динамика курса Brent и WTI была под давлением спекулятивных настроений. То нефть менялась в цене из-за риторики Трампа в адрес торговых партнеров, то из-за скандала с убийством сирийского журналиста в Турции, и т. д.», — пояснила эксперт.

2 ноября будут опубликованы статистические показатели США по количеству работающих буровых установок, а также изменение количества занятого населения в несельскохозяйственном секторе США. Это повысит волатильность торгов как нефтью, так и долларом США. В обоих случаях можно ожидать, что показатели станут причиной распродаж нефти. Стоит обратить внимание, что 1 ноября падала стоимость барреля нефти, и при этом дешевела американская валюта. Такие схожие движения случаются не часто, но демонстрируют силу настроений на рынке энергоресурсов. То есть валютный рынок зависим от настроений по доллару США, а нефтетрейдеры ориентируются на объемы добычи.

«Цель в $65 за баррель по нефти марки Brent вымерена технически и, если посмотреть на недавнюю историю, то в этом диапазоне в октябре-декабре 2017 года, и в феврале-марте 2018 года рынок попадал в период неопределенности. То есть здесь могут расположиться крупные заявки, целевые, к которым и будет падать стоимость при условии пробоя вниз уровня $72 за баррель», — считает Сальникова.

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