Смоленский губернатор: Малые сельхозпредприятия нуждаются в особой помощи

Смоленск, , 12:35 — REGNUM Малые сельхозпредприятия в наибольшей степени нуждаются в содействии со стороны региональных властей. Об этом 1 ноября в ходе посещения предприятий сельскохозяйственного сектора Гагаринского района Смоленской области заявил глава региона Алексей Островский, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области.

Губернатор побывал в фермерском хозяйстве «Добрыня», которое специализируется на разведении крупного рогатого скота (КРС) молочных пород, а также выращивании сельскохозяйственных культур (заготовка кормов). В 2018 году предприятие завершило реализацию инвестиционного проекта по строительству молочной фермы, оснащенной современным доильным залом. Глава региона высоко оценил работу хозяйства и спросил его учредителя Дмитрия Топычканова, какую помощь могут оказать власти для его развития.

Дмитрий Топычканов рассказал, что сейчас общее поголовье КРС насчитывает 540 особей сычевской и черно-пестрой пород. В этом году на предприятии произведено более 600 тонн молока, что значительно превышает прошлогодние показатели (на 68%).

«Мы признательны за эффективное взаимодействие, которое складывается с администрацией области. Предоставляемые меры господдержки помогают нашему предприятию активно развиваться, мы нацелены на реализацию новых инвестпроектов по строительству двух коровников. Кроме того, в планах на ближайшие два-три года — увеличить дойное стадо более чем в два раза, с 237 до 500 голов», — отметил учредитель предприятия.

В числе проблем глава хозяйства назвал обеспечение фермы инженерными коммуникациями, а также сложности с получением ряда лицензий. Губернатор предложил фермеру составить письмо с перечнем проблем, обещав помощь как со стороны областной, так и местной власти.

Также глава региона побывал в деревне Столбово, где ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по строительству фермы для содержания высокопродуктивного крупного рогатого скота молочного направления. В перспективе мощность сельскохозяйственного предприятия позволит содержать 410 голов КРС (на данный момент общее поголовье насчитывает 94 особи бурой швицкой породы, завезенных из Германии). При этом суммарный объем инвестиций составит 170 млн рублей. Проект по созданию молочной роботизированной фермы реализуется второй год, заработать она должна уже в 2019 году.

«Наша ферма — первое роботизированное хозяйство в Смоленской области. Мы сознательно идем на приобретение современной дорогостоящей техники, которая позволяет повысить молочную продуктивность стада, улучшает качество молока, снижает риск возникновения у животных различных заболеваний», — рассказал управляющий фермерским хозяйством Игорь Сметанин.

Он добавил, что администрация региона помогла хозяйству в предоставлении земельного участка — земельный банк фермы (сельскохозяйственные угодья для заготовки кормов) насчитывает порядка 500 гектаров земли. Но ввести в сельхозоборот удалось пока только 200 га, отметил Сметанин, попросив губернатора оказать содействие в возмещении части затрат на проведение дальнейших культуртехнических работ по освоению земель и увеличению посевных площадей.

«Мы рассчитываем, что в конце этого года или в следующем году Минсельхоз выделит нашему региону средства на проведение культуртехнических мероприятий», — отметил Алексей Островский, предложив хозяйству направить заявку на получение помощи в региональный департамент сельского хозяйства. Также глава региона поручил профильным ведомства помочь с реконструкцией подъезда к хозяйству.

В рамках обсуждения мер поддержки, предоставляемых сельскохозяйственным предприятиям, Алексей Островский заметил, что именно субъекты МСП в наибольшей степени нуждаются в содействии со стороны региональных властей.

«Таким хозяйствам необходимо помогать в первую очередь, потому как крупные агропромышленные предприятия, в развитие которых вложены серьезные заемные средства, могут рассчитывать на значительную финансовую поддержку ведущих финансово-кредитных организаций. А здесь люди могут надеяться только на свои руки и на свои силы. И в том числе — вот из 500 гектаров земли 200 сами обработали. Это серьезный объем», — сказал губернатор.

«Нам комфортно работать с региональной властью, и это во многом помогает с уверенностью смотреть в будущее. В начале следующего года мы введем в эксплуатацию цех по переработке сырья, что позволит увеличить объемы производства до 10 тонн молока в сутки», — отметил управляющий фермой.