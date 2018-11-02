Ярославский депутат: «Хартия» имеет право выставлять счета жителям села

Ярославль, , 12:30 — REGNUM Квитанции, которые ООО «Хартия» выставляет жителям сельской местности Ярославской области за вывоз мусора, законны. Об этом сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Ярославской областной думы 7 созыва Александр Тарасенков.

С 1 сентября «Хартия» работает как региональный оператор и обязана услугу оказывать. А оказывали они или нет — надо разбираться. Понятно, что если услуга не была оказана, то должен быть произведен пересчет. Областная дума будет полностью заслушивать информацию о деятельность «Хартия» в начале следующего года. Что же касается текущего вопроса, то дума не уполномочена разбираться по каждой ситуации и у нас есть уполномоченный орган — департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. У них с «Хартией» заключен контракт и жители имеют право туда обратиться», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Ярославской областной думы 7 созыва Александр Тарасенков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ярославцы возмутились счетами, выставленными за вывоз мусора в сельской местности. Они говорят, что мусор никто не вывозил.

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