Москва, , 12:30 — REGNUM Пара доллар/рубль «застыла» в узком диапазоне 65,20 — 65,80. Волатильность остается очень низкой, причем она снижалась на протяжении последних трех недель. Если говорить о технике, то изменений не произошло поддержка 64,80 актуальная, а значит долгосрочный восходящий тренд остается основным, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

При этом все долгосрочные негативные факторы сохраняются. В частности, возможно, обострение риторики в отношении РФ может усилиться после выборов в Конгресс США, которые завершатся на следующей неделе.

«Если говорить о факторах поддержки национальной валюты, то такими остаются. Во-первых, снижение инфляционных ожиданий, на фоне того, что правительство активно пытается сбить цены на топливо путем переговоров с нефтяниками. Более того, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство введет заградительные пошлины на нефтепродукты до конца недели, если не сможет договориться с нефтяными компаниями о стабилизации цен на бензин.

Во-вторых, вырос аппетит к рисковым активам на фоне коррекционного движения, в том числе благодаря заявлению президента США Дональда Трампа о возможности заключения «крупной» сделки с Китаем, устанавливающей новые торговые отношения между странами и техническому отскоку», — пояснил эксперт.

Читайте также: Рубль демонстрирует высокую устойчивость