Газпромбанк может оказаться причастным к взяткам PDVSA

Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Среди компаний, которые участвовали в коррупционной схеме по отмываю денег и давали взятки бывшему финансовому директору государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA) Абрахаму Ортеге, оказались англо-французская нефтекомпания Perenco и российский Газпромбанк. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Бизнес Газпромбанка в Венесуэле был связан со структурой GPV LAV, которая входит в GPB Global Resources и контролирует 40% компании Petrozamora, пишет РБК. У последней, в свою очередь, есть совместные предприятия с PDVSA. Добавим, что накануне, 1 ноября, свою вину в участии в схеме по отмыванию незаконно присвоенных денежных средств государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA) признал один из бывших финансовых управляющих компании Абрахам Ортега. Занимавший в PDVSA должность исполнительного директора по финансовому Ортега заявил, что брал взятки за участие в мошенничестве в общей сложности $12 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года бывший генеральный менеджер филиала венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA Сесар Рикон признал свою вину в участии в международной схеме отмывания денег. Он также подтвердил в суде, что

американские компании давали взятки венесуэльским чиновникам с целью заполучить контракты. При этом компаниям из США запрещено осуществлять любые транзакции в американской валюте с венесуэльской PDVSA, которая находится в санкционном списке Вашингтона.

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