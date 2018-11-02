Российско-британский товарооборот растет, несмотря на ограничения

Москва, , 12:23 — REGNUM Российский и британский бизнес продолжают взаимодействовать даже в условиях плохой политической «погоды», заявил президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин на прошедшем 1 ноября Российско-британском инвестиционном форуме RussiaTALK.

Предприниматели обеих стран работают в условиях взаимных торговых ограничений, но при этом объем взаимного товарооборота второй год подряд увеличивается, сообщил он.

Сергей Катырин убежден: в 2018 году можно прогнозировать рост торговли до 15 млрд долларов.

«Конечно, мы хотели бы большего, но не следует забывать, что реальные объёмы экономического сотрудничества измеряются не только статистикой торговли товарами. Стабильной с некоторыми тенденциями роста остаётся и российско-британская торговля услугами. Согласно оценкам, по итогам 2018 года здесь можно ожидать показатель около 7 млрд долларов», — добавил он.

На неплохом уровне держится и инвестиционное сотрудничество. По данным Банка России, на конец 2017 года объем накопленных в РФ прямых британских инвестиций составил почти 19 млрд долларов, а российских в Великобритании — более 9 млрд.

Пять британских компаний работают в Консультативном совете по иностранным инвестициям при российском правительстве.

«Все это доказывает старую истину: торговать лучше, чем ссориться», — заключил Сергей Катырин.