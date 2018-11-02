Пятница, 2 Ноября 2018 года
13:04:45 МСК

Белоруссия и Молдавия отменят тарифы на роуминг и будут больше торговать

Экономика

Минск согласился увеличить квоты для молдавских вин

Минск, 2 ноября 2018, 11:44 — REGNUM  Молдавия и Белоруссии намерены отменить тарифы за роуминг. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Молдавии, об этом договорились в Минске премьер-министр Молдавии Павел Филип и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Они также обсудили запуск прямого авиасообщения между Кишиневом и Минском и возможность открытия в Кишиневе предприятия по сборке электробусов. «Молдавские производители вин также смогут увеличить объем экспорта на белорусский рынок», — сообщили в молдавском правительстве.

Белоруссия согласилась увеличить квоты для молдавского вина в бутылках. Кроме того, в Минске может открыться Торговый дом, который будет заниматься продвижением молдавских вин, а белорусские предприниматели выразили готовность участвовать в проектах по ремонту дорог в Молдавии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Молдавии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить