Белоруссия и Молдавия отменят тарифы на роуминг и будут больше торговать

Минск, , 11:44 — REGNUM Молдавия и Белоруссии намерены отменить тарифы за роуминг. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Молдавии, об этом договорились в Минске премьер-министр Молдавии Павел Филип и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Они также обсудили запуск прямого авиасообщения между Кишиневом и Минском и возможность открытия в Кишиневе предприятия по сборке электробусов. «Молдавские производители вин также смогут увеличить объем экспорта на белорусский рынок», — сообщили в молдавском правительстве.

Белоруссия согласилась увеличить квоты для молдавского вина в бутылках. Кроме того, в Минске может открыться Торговый дом, который будет заниматься продвижением молдавских вин, а белорусские предприниматели выразили готовность участвовать в проектах по ремонту дорог в Молдавии.