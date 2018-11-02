Правительство России: я ль на свете всех милее?

Цитата из м/ф «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» реж Иван Иванов-Вано. 1951. СССР

Андрей Маленький, , 15:50 — REGNUM

Ласковое слово и кошке приятно. Его можно услышать от самого себя, засмотревшись в зеркальце. И гарантированно — от гостей. Поэтому по числу международных форумов, проводимых в стране за правительственный счет, мы впереди планеты всей.

Производство форумов у нас поставлено на поток. Детальных отчетов о результатах международных форумов, итоговых ежегодных докладов об итогах конгрессно-выставочной деятельности от Минпромторга в правительство в открытом доступе нет. Есть только сплошные пресс-релизы.

Сиюминутному релизному вранью верить нельзя. Ведь результаты форумов, если они действительно полезные, всегда отсрочены. Полезно было бы узнать, как проведенный в России год или два года назад международный форум сказался на социально-экономическом развитии страны. И не напрасно ли потрачены деньги на проведение мероприятия. Этого нет.

Однако уже через пять минут после закрытия мероприятия нам всегда спешат сообщить, что по своему масштабу и результатам форум вышел на новый уровень, ознаменовался новыми достижениями, и его справедливо можно назвать прорывным, новаторским и технологическим.

Особенно много политчванства устроителям добавляет, если удастся пригласить к участию в форуме президента.

Насколько многомиллионны расходы на форумы, можно предположить через сайт госзакупок. Год назад на третий Восточный экономический форум Министерство природы РФ израсходовало 50 млн рублей и по ведомственным тратам заняло уверенное первое место, что и было описано ИА REGNUM.

Это, видимо, читать было неприятно, поэтому в этом году при новом министре Д. Кобылкине в его ведомстве не стали объясняться с публикой, а просто не афишировали свои расходы на соучастие в четвертом форуме.

Их закамуфлировали. Расходы проведены через смету Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника: одиннадцать миллионов рублей — за организацию мультимедийной выставки «Дальний Восток. Край дикой природы», и 19 млн рублей — за обеспечение участия Минприроды России в IV Восточном экономическом форуме (г. Владивосток, 11−13 сентября 2018 г.). От заповедника потребовались только организационные усилия, потому что деньги ему субсидированы Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Сами услуги оказало московское ООО, специализирующееся на рекультивации земель, обработке сточных вод и пр., то есть та структура, которая оказалась максимально близка к земле. Само министерство расписалось в беспомощности представить свою роль и место в государственной системе охраны окружающей среды и обеспечении экологической безопасности гостям Восточного экономического форума. Или не знало, как лучше израсходовать лишние бюджетные деньги.

В целом четвертый Восточный экономический форум, проведенный в этом году, оказался до такой степени неудачным, что его куратор, вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев публично признал существование разрыва между экспертными дискуссиями и механизмом принятия властных решений по дискуссиям, который надо преодолеть.

Не успели отгреметь фанфары дальневосточного форума, как состоялся новый форум — Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации».

Главным фанфаристом оказался Д. Медведев:

Россия впервые вошла в число стран с очень высоким, по оценкам Организации Объединённых Наций, уровнем развития электронного правительства. По индексу E-Government наша страна заняла 32-е место из 193 стран, по соседству с Израилем и Бельгией;

уже восемь лет никто не может обойти «нашу страну, наших ребят» на Международной олимпиаде по спортивному программированию ACM ICPC. В этом году победителями стали студенты Московского государственного университета, а до них семь лет подряд первое место удерживала сборная Университета ИТМО. Такого никому не удавалось;

в прошлом году наша страна впервые вошла в десятку стран — лидеров цифровой экономики согласно рейтингу Digital Society Index — за счёт высокой вовлечённости людей;

мы занимаем первое место в Европе и шестое в мире по количеству пользователей интернета — во многом благодаря тому, что он дешевле, чем во многих развитых странах;

по оценкам консалтинговой компании McKinsey, Москва по уровню внедрения «умных решений» заняла второе место после Лондона. А по оценкам ООН, которым мы верим больше, — первое место в мире.

Победную песнь премьера прервал С. Собянин. Ведущий пленарного заседания попросил мэра Москвы прокомментировать слова Д. Медведева и рассказать, что же было сделано для того, чтобы достичь такого уровня внедрения цифровых услуг, чтобы Москва заняла передовые позиции.

С. Собянин довольно резко отреагировал, сразу выговорив, что ничего специального не делали. И «не было такого желания — наполнить город «цифрой» или купить какие-то умные «железяки», обеспечить каким-то очень умным программным обеспечением».

Ставя перед собой цели несколько лет назад, мы, продолжил столичный градоначальник, определили главной из них решение самых сложных и самых насущных городских проблем. Информационные технологии были лишь способом решения этих задач, инструментом внутренних идеологем и городских управленческих решений и алгоритмов.

Не слова, а ушат холодной воды на голову премьера. Два диаметрально разных подхода у высших госчиновников страны.

Ориентированный на процесс — у Д. Медведева и ориентированный на результат — у С. Собянина.

Для Д. Медведева предметом словесной гордости стали такие сервисы, как «цифровой» вызов такси, каршеринг, прокат велосипедов, покупка еды, других товаров. «Эти сервисы хороши как минимум одним: они устраняют посредников, а стало быть, делают саму услугу гораздо дешевле. Для такой большой страны, как Россия, это также создаёт доступ в удалённых местах, что качественно меняет жизнь многих людей».

Для С. Собянина информационные технологии высокого уровня нужны для решения, например, проблем московского образования, связанных с его доступностью, качеством, контролем. Поэтому за считаные годы в столице удалось на 50 процентов увеличить обеспеченность дошкольными учреждениями, избавиться от очередей в школах, обеспечить контроль и проход школьников в школьные учебные заведения, контроль за питанием, ввести систему электронного дневника, электронных заданий.

Единая медицинская информационная система объединила 170 тысяч человек — это врачи, медсёстры, обслуживающий персонал. В разы уменьшена очерёдность в поликлиниках, время сидения под дверью врача.

Сегодня 250 услуг в законченном виде, в электронном, можно получить через портал мэра Москвы, и в прошлом году таких услуг было получено 250 млн — колоссальная, астрономическая цифра.

С. Собянина потом не раз цитировали на форуме.

Никто из участников Московского международного форума инновационного развития не только не произнес «ласковых слов» в адрес правительства Российской Федерации, но даже и не процитировал хоть что-то из того, о чем говорил премьер.

Нечего тут на зеркало пенять. Причина тут в самом Д. Медведеве. Он принял решение о ежегодном проведении международного инвестиционного форума начиная с 2012 года, и с тех пор это решение не пересматривалось и даже не перечитывалось.

Как написано в том правительственном документе — надо проводить форум по предложению Минэкономразвития России, согласованному с правительством Москвы, открытым акционерным обществом «РОСНАНО», некоммерческой организацией «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», открытым акционерным обществом «Российская венчурная компания», Фондом инфраструктурных и образовательных программ, автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

Решением правительства было установлено, что организация и проведение форума осуществляются правительством Москвы и вышеназванными организациями за счет собственных и привлекаемых средств. Рекомендовано федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественным объединениям, а также представителям деловых кругов оказывать содействие и принимать участие в работе форума.

В правительственном решении цель проведения форума не обозначалась. Поэтому эту цель формулируют его непосредственные менеджеры.

Официально заявленная пиар-цель форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.

В 2012 году эти слова можно было бы приветствовать, но сегодня такая цель демонстрирует абсолютную потерю правительством чувства реальности. То, что было уместно тогда, в 2018 году выглядит как откровенное издевательство над здравым смыслом и как враньё, что заметно и по официальной программе форума.

Для чего Д. Медведеву вообще понадобился международный форум? Собственная программа действий еще не ясна. Не утвержден и не оцифрован ни один национальный проект. Федеральные проекты (это нечто другое, чем нацпроект) должны быть разработаны к 31 декабря 2018 года. Госпрограммы существуют в дезинтегрированном формате, так как не учитывают ни бюджетных проектировок, ни нац/федеральных проектов.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, существующий еще в вариантах развития, не апробирован в процессе утверждения бюджета на трехлетку. Деньги на нацпроекты предусмотрены, но по национальному проекту «Цифровая экономика Российской Федерации» остаются нераспределенными 95,3 процента, поэтому нет никаких оснований верить всему тому, о чём говорил премьер на форуме.

Процессная работа Д. Медведева служит плохую службу для его подчиненных, начинающих министров.

Новый министр науки еще ничем себя не проявил, но уже отметился тем, что не остановил лихую и бездумную трату бюджетных денег своими заместителями на форум, хотя в организаторы его правительство не определяло. Что будет с отраслью, еще никто не скажет, но то, что инвестиционный форум будет проведен и в 2019 году, и в 2020 году, в этом министерстве не сомневаются. Поэтому отрядили 48 миллионов рублей на своё участие в форуме, чохом, сразу на три года вперед.

Итак, в решении о форуме Миннауки нет, но на то и инновация, рассчитанная на три года вперед. Называется — аутсорсинг. Победитель закупочного конкурса — союз общественных объединений «Международный союз приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям», выигравший тендер у Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Он обеспечит министерству активизацию «процессов коммерциализации научной продукции в интересах высокотехнологичных производств, расширение партнерской сети в сфере науки и инноваций, продемонстрирует потенциал и возможности для проведения научных исследований и развития технологического предпринимательства».

В целом вокруг данного международного форума, как и любого другого, проводящегося ежегодно, уже образовались не столько наукоёмкие, сколько высокодоходные рабочие места, предоставляющие форумные услуги. Победители образуют новых победителей путем образования «дочек» и «внучек». Форумный бизнес, благодаря политике правительства Российской Федерации, живет своей жизнью, отдельной от всей остальной страны, и в собственных интересах, заменяя реальные проблемные темы дискуссий надуманными, но обязательно «позитивными» и пафосными.

Знаковых иностранных участников (в силу специфики исторического момента) форума «Открытые инвестиции — 2018», как это было в 2012 году, не было.

Супергостями могли бы стать представители особых экономических зон (ОЭЗ) страны, история которых подлиннее сколковского форума.

Особые экономические зоны созданы правительством на 49 лет. Их цель созвучна целям форума — привлечение прямых иностранных капиталов, передовых технологий производства товаров и услуг, создание новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала, развитие экспортной базы и импортозамещения и др. Особисты могли были бы стать участниками форума, но не стали, потому что сказать-то пока нечего.

Счетная палата накануне форума провела анализ работы особых экономических зон, которых с 2005 года создано тридцать шесть на территориях 31 региона.

В связи с неэффективностью функционирования ОЭЗ и непроработанными управленческими решениями в 2010—2017 годах досрочно прекращена деятельность 11 ОЭЗ, на финансирование которых из федерального бюджета было направлено более 4,5 млрд руб.

По сравнению с 2017 г. стоимость объектов инфраструктуры, необеспеченных финансированием, увеличилась в 2,6 раза. Созданные объекты инфраструктуры в ряде случаев не эксплуатируются в основном по причине невозможности обеспечить необходимую нагрузку, соответствующую проектной мощности указанных объектов. Доля загрузки объектов инфраструктуры ОЭЗ ориентировочно составляет 48%. С учетом соотношения вложенных средств федерального бюджета с общим объемом привлеченных инвестиций до сих пор нельзя признать эффективными 10 из 25 действующих ОЭЗ, в том числе: ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», ПОЭЗ «Ульяновск», ОЭЗ ППТ «Моглино», ОЭЗ ТВТ «Иннополис», ОЭЗ туристического кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа». Объем средств федерального бюджета, направленных на их финансирование, — 55,1 млрд руб., объем привлеченных инвестиций — 7,6 млрд руб.

По мнению Счетной палаты, исходя из используемых Минэкономразвития показателей, невозможно оценить рост обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, доступность санаторно-курортной сферы, рост новых видов продукции и технологий за счет механизма ОЭЗ.

Плановые и фактические показатели отчета Минэкономразвития об оценке эффективности функционирования особых экономических зон не соответствуют госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика».

На днях в Министерстве промышленности и торговли РФ состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам выставочно-ярмарочной деятельности. Цель собрания — разработка проекта федерального закона о выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.

К сожалению, у нас так часто бывает: там, где нужна рутинная повседневная организаторская работа, её заменяют кабинетной работой по написанию ещё одного законопроекта. И любой план мероприятий по исполнению задач, поставленных президентом, начинается с неубиваемого пункта: подготовить серию очередных проектов федеральных законов. А завершается таким — обеспечить переподготовку кадров.

Хотя на самом деле есть уже накопленный за десятилетия способ. Называется он — подбор и расстановка кадров, уже зарекомендовавших себя на практике.

Страна у нас большая. И талантливых людей, организаторов-хозяйственников, методом ЕГЭ не вычислишь. Зато карьеристов, не налюбующихся в зеркальце, пруд пруди.

Я ль на свете всех милее? Конечно, да.