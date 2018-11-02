В Москве пройдет «Неделя толерантности. Искусство быть человеком»

Москва, , 11:05 — REGNUM В Москве в Еврейском музее и центре толерантности с 12 по 18 ноября пройдет «Неделя толерантности — 2018. Искусство быть человеком». Главная идея недели — «Мир, в котором каждый из нас важен», сообщается на портале мэра Москвы

Одним из ключевых мероприятий Недели толерантности — 2018 станет конференция идей «Говорят дети». Подростки будут выступать и открыто делиться своими идеями и знаниями, Отмечается, что это новый масштабный проект.

Также в программу Недели вошли квесты и игры для маленьких детей, конференция идей для подростков. Для студентов запланированы семинары и тренинги. Примечаетльно, что мероприятия Недели толерантности в Москве можно будет посетить бесплатно.

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Справка ИА REGNUM :

16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно 16 ноября отмечать Международный день толерантности.

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