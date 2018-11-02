Петербургский авторынок в 2018 году растет быстрее общероссийского

Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM Рост петербургского авторынка за 9 месяцев 2018 года составил 18%, по сравнению с тем же периодом 2017 года. Это на 3% выше показателя роста в целом по России (15%). В сентябре разрыв оказался еще более впечатляющим: 14% петербургского роста против 6% в среднем по России.

Как сообщили ИА REGNUM 2 ноября в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб», за 9 месяцев 2018 года в Санкт-Петербурге продано 114 738 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. А в сентябре поставлен рекорд по продажам автомобилей за один месяц в 2018 году: покупатели в Петербурге приобрели 14 436 автомобилей, что, как уже говорилось, на 14% больше, чем в сентябре 2017 года.

Лидирующая пятерка брендов на авторынке Петербурга: Hyundai, KIA, Lada, Renault и Volkswagen. Однако Renault стал единственным брендом с отрицательной динамикой продаж по итогам 9 месяцев. А больше всего в десятке самых популярных брендов прибавил Mitsubishi — продажи машин этой марки в Петербурге за 9 месяцев выросли на 87%.

«В нашем городе самыми популярными моделями являются Hyundai Solaris и VW Polo, тогда как в целом по стране они находятся на 4-м и 6-м местах соответственно, а лидирует Lada Vesta, которая в Петербурге замыкает первую пятерку бестселлеров авторынка», — комментирует гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых легковых машин в России по итогам января-сентября 2018 года составила 8,8%. За 9 месяцев 2017 года она составляла 8,6%.

Как сообщалось ранее, в Петербурге выросла средняя цена автомобилей с пробегом.

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