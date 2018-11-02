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Падение курса рубля приведёт к подорожанию лекарств в РФ?

Экономика

Фармпроизводители объяснили, в каком случае в РФ могут подняться цены на медикаменты

Падение курса рубля приведёт к подорожанию лекарств в РФ?
ccipeggy
Лекарства

Москва, 2 ноября 2018, 11:04 — REGNUM  Повышения цен на лекарства в России можно не ждать, если сбудутся прогнозы Минфина РФ и Минэкономразвития РФ, касающиеся низкой инфляции и курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил гендиректор Ассоциации фармпроизводителей Виктор Дмитриев, комментируя сообщения о возможном подорожании медикаментов в 2019 году.

«Если на самом деле будет скачок курса, если это произойдет, то деньги с неба не упадут, и нам надо будет каким-то образом это компенсировать, — объяснил он. — Будет это [подорожание на] 10%, 2% или 50% — всё зависит от макроэкономики».

В частности, он обратил внимание на прогнозы Минфина РФ и Минэкономразвития РФ, которые обещают стране, что сохранится низкий уровень инфляции, а курс доллара расти не будет.

«Если базироваться на этом, то принципиального скачка быть не должно, — сказал Дмитриев. — Кроме того, надо понимать, что есть список жизненно важных препаратов, на которые не будет повышения, потому что там государство держит».

Подытоживая сказанное, он подчеркнул, что в ближайшее время фармпроизводители не планируют повышать цен на лекарства.

Напомним, что поводом для этого комментария стала новость, распространённая 2 ноября «Известиями», которые, ссылаясь на данные Аптечной гильдии, сообщили, что в 2019 году цены на лекарства в России могут подорожать в среднем на 10%. Объясняется это ростом курса валют, повышением НДС и исчерпанием российскими аптеками имеющихся запасов фармпродукции.

Ещё одна причина — включение в стоимость фармпрепаратов затрат на оборудование для маркировки лекарств.

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Фармацевтика и фармакология
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