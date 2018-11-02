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Жителя ярославских деревень получили квитанции за вывоз мусора

Экономика

Который никто не вывозил

Жителя ярославских деревень получили квитанции за вывоз мусора
Квитанция за вывоз мусора

Ярославль, 2 ноября 2018, 10:38 — REGNUM  Жители сельской местности Ярославской области начали получать квитанции за вывоз мусора. Об этом они пишут в социальных сетях, выкладывая образцы документов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Люди возмущены — мусор из деревень никто не вывозит, контейнеров там никогда не было, а счета выставлены. Счета выставил региональный оператор по обращению с ТКО — ООО «Хартия». Интересно, что части жителей электронные квитанции пришли с электронных адресов поставщика эклектроэнергии — ПАО «ТНС энерго».

При этом счета получили даже те, кто пока не построил дом, но имеет точку подключения электричества.

«Начисления за сентябрь и октябрь. С фига ли? Отродясь контейнеров не было. Городские мусор в пакетиках в город вывозят, местные устроили свалку в поле. Строители «узбеки» — под каждым кустом и в канавках», — пишет владелица частного дома в Ярославской области в Facebook.

Многие ярославцы не торопятся оплачивать счета за мусор, полагая, что это мошенничество. Договоров с «Хартией» домовладельцы не заключали.

Я пока платить не буду. Я ни с кем ничего не заключал, условий вывоза (расписания, местонахождения) никто не сообщал. Самого вывоза мусора не наблюдаю. Квитанция, упавшая на мыло, прочитана случайно, я там большую часть писем сношу, не читая. Может, это мошенники», — пишет пользователь форума «Ярпортал».

Согласно тарифу, в сельской местности за вывоз мусора собирают 83 рубля 80 копеек с человека.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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