Объём госзакупок в Прикамье увеличился на 9%

Пермь, , 10:33 — REGNUM В Пермском крае отмечена тенденция увеличения объёма госзакупок. Рост за девять месяцев 2018 года (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года) составил 9%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Объём региональных закупок составил 35,7 млрд рублей, а муниципальных — 24,5 млрд. В лидерах по закупкам традиционно находится строительство социальных объектов и дорог. Отмечено увеличение (с 5 до 10%) объёмов закупок в сфере образования, охраны окружающей среды, культуры.

По данным министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона, удалось сэкономить на госзакупках 1,9 млрд рублей. Это стало возможным благодаря предпринятым в третьем квартале мерам. В целом по итогам года планируется сэкономить более 2,2 млрд рублей.

Среди эффективных мер экономии госсредств на торгах чиновники называют введение каталога товаров, работ, услуг (содержит более 5 тыс. позиций), типизацию конкурсной документации, утверждение предельных цен, а также экспертизу начальных цен закупок и совместные закупки для нужд госучреждений.