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В Калужской области не стали увеличивать прожиточный минимум для детей

Экономика

По сравнению со вторым кварталом 2018 года минимум для проживания для населения вырос на 108 рублей

В Калужской области не стали увеличивать прожиточный минимум для детей
Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США
Ребёнок

Калуга, 2 ноября 2018, 10:33 — REGNUM  В Калужской области установлен прожиточный минимум на третий квартал 2018 года. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

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Как сообщили 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, согласно документу, величина данного показателя установлена на душу населения в размере 10 482 рубля (это на 108 рублей больше, чем во втором квартале 2018 года). Для трудоспособного населения прожиточный минимум определён в размере 11 289 рублей (рост составил 131 рубль), для пенсионеров — 8 689 рублей (больше на 109 рублей), для детей в возрасте до 15 лет включительно — 10 292 рубля (показатель остался на уровне второго квартала 2018 года).

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Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале в Калужской области для проживания было достаточно 10 374 рубля. Прожиточный минимум для трудоспособного населения был установлен на уровне 11 158 рублей, для пенсионеров — 8 580 рублей, для детей в возрасте до 15 лет включительно — 10 292 рубля.

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Прожиточный минимум в России
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