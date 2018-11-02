В столице Дагестана обновят железнодорожный вокзал

Махачкала, , 10:30 — REGNUM В столице Дагестана в течение трёх лет перестроят железнодорожный вокзал. РЖД вложит в реализацию проекта около миллиарда рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города Махачкалы.

Комплексная модернизация вокзала включит в себя работы по реконструкции и расширению пассажирской платформы, созданию комнат отдыха для отдельных категорий граждан и оснащению современной системой навигации. Помимо этого, планируется оптимизировать схему организации движения транспорта и парковки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году начнётся реконструкция Центральной площади города Махачкалы. На капитальный ремонт объекта мэрией Москвы выделено 350 миллионов рублей. Проект включит зоны проведения государственных событий, праздничных и развлекательных программ, рекреации. Предлагается также высадка деревьев и замена устаревшего плиточного покрытия. Кроме того, будет создана «Аллея поэтов и писателей Дагестана», которая позволит жителям и гостям столицы ознакомиться с творчеством литературного наследия региона.