Впервые за десятилетие Мексика импортировала нефть из США

Мехико, , 10:02 — REGNUM Первый за десять лет танкер с легкой нефтью из Соединенных Штатов прибыл в Мексику. Об этом сообщает мексиканское агентство El Universal.

Отмечается, что партия нефти, импортированная мексиканской государственной нефтяной компанией Pemex, составила порядка 348 тыс. баррелей. Также сообщается, что в Мексику в ноябре должны быть поставлены из США четыре такие партии сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в модернизацию государственной нефтеперерабатывающей компании Petroleos Mexicanos (Pemex) будет вложено более $2,63 млрд.

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