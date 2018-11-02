Пятница, 2 Ноября 2018 года
11:21:17 МСК

Впервые за десятилетие Мексика импортировала нефть из США

Экономика

В ноябре Pemex должна получить из США четыре крупные партии «черного золота»

Впервые за десятилетие Мексика импортировала нефть из США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Мехико, 2 ноября 2018, 10:02 — REGNUM  Первый за десять лет танкер с легкой нефтью из Соединенных Штатов прибыл в Мексику. Об этом сообщает мексиканское агентство El Universal.

Отмечается, что партия нефти, импортированная мексиканской государственной нефтяной компанией Pemex, составила порядка 348 тыс. баррелей. Также сообщается, что в Мексику в ноябре должны быть поставлены из США четыре такие партии сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в модернизацию государственной нефтеперерабатывающей компании Petroleos Mexicanos (Pemex) будет вложено более $2,63 млрд.

Читайте также: В модернизацию мексиканской нефтепромышленности вложат $15 млрд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Американо-мексиканские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить