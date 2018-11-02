На ноябрьские праздники в Москве будет тепло, но сыро

Москва, , 09:59 — REGNUM На ноябрьские праздники в Москве сохранится тёплая погода. В праздничные выходные дни температура воздуха в столице ожидается на 3−5 градусов выше климатической нормы, столбик термометра будет подниматься до +10 градусов. При этом пройдут дожди разной интенсивности, сообщают «Метеоновости».

Так, сегодня, 2 ноября, температура ночью в Москве от 0 до +5, днем — +4, +7 градусов. Вероятность осадков невелика. Но ночью и утром при высокой влажности воздуха будут наблюдаться туманы.

3 ноября погоды немного ухудшится. Ночью местами начнется небольшой дождь. Днем осадки и ветер усилятся. Юго-западный ветер будет достигать 7−12 м/с. Температура ночью составит +2, +5 градусов, днем воздух прогреется до +9 градусов.

4 ноября, в День народного единства, сохранится облачная погода. Сильный дождь пройдет ночью, а днем осадки ослабеют и даже может выглянуть солнце. Температурный режим существенно не изменится: ночью — +4, +6 градусов, днем — +7, +10.

5 ноября антициклон оттеснит дождливую погоду на восток. Дождь прекратится совсем. Ожидается солнечная погода. Ночью подморозит до — 2 градусов, а днем по-прежнему будет не по-ноябрьски тепло до +8, +9 градусов. Синоптики отмечают, что температура воздуха +9, +10 больше свойственна середине октября.

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Как сообщалоИА REGNUM, ранее специалист центра погоды «Фобос»Александр Синенковотметил, что на смену потеплению в Москве уже в первые выходные ноября может прийти снегопад.

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