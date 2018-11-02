Глава парламента Кубы поблагодарил Госдуму за поддержку снятия блокады

Москва, , 09:57 — REGNUM Гавана благодарна Москве за неизменную критику экономической блокады Кубы Соединёнными Штатами Америки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 ноября заявил председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Мы благодарны поддержке Российской Федерации, которая неизменно на протяжении последних пяти лет сопровождает кубинский народ в его борьбе, и особенно поддержке Госдумы, которая год за годом принимает обращения в поддержку Кубы», — заявил Диас-Канель.

Он подчеркнул, что кубинский народ был особенно проникнут и тронут словами Володина о том, что благодаря действиям Фиделя Кастро Куба сохранила свою независимость.

По его словам, сотрудничество Кубы и России год от года крепнет и благодаря тесным экономическим интересам: между двумя странами наращивается товарооборот, в важнейших отраслях Кубы велика доля российских инвестиций и они продолжают расти.

«Все эти факты являются подтверждением и доказательством тех отличных отношений, которые объединяют и наши народы, и наши правительства», — подчеркнул кубинский парламентарий.

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