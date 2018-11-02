Воронежское авиастроительное общество лишилось руководителя

Воронеж, , 09:55 — REGNUM Дмитрий Пришвин, руководивший Воронежским акционерным самолетостроительным обществом (ПАО «ВАСО») с 2015 года, покинул пост управляющего директора предприятия по собственному желанию.

Об изменениях в руководстве одного из крупнейших воронежских предприятий сообщило «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на собственный источник на предприятии. В настоящее время обязанности управляющего директора исполняет заместитель генерального директора по техническому развитию ПАО «Ил» Алексей Пуздырев.

Отметим, что информация об увольнении Пришвина появилась еще летом, с начала сентября он находился в отпуске. Между тем на сайте ВАСО Пришвин по-прежнему числится на посту исполнительного директора завода.

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