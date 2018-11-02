Кредитный кооператив «Умножить» отказался вернуть деньги хабаровчанам

Хабаровск, , 10:01 — REGNUM В Хабаровске паника — пайщики кредитно-потребительского кооператива «Умножить» не могут вернуть свои вклады. Потери миллионные, финансовая организация отказалась платить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «Мы потеряли всё!» — обманутые вкладчики АТБ митингуют в Приамурье

Пайщики кредитно-потребительских кооперативов паникуют и безуспешно пытаются вернуть свои деньги не впервые. Ранее аналогичная история произошла с теми, кто, в расчете на высокие проценты, вложил свои средства в кооператив «Восточный». По ситуации с «Восточным» было возбуждено уголовное дело, отделения «конторы» исправно облегчали карманы доверчивых граждан по всей территории Дальнего Востока.

Так, в мае 2018 года на Камчатке было возбуждено уголовное дело в связи с многочисленными заявлениями граждан. Аналогичные дела возбуждались и в других субъектах ДФО. Всего кооператив «Восточный» на Камчатке задолжал пайщикам не менее 600 млн рублей.

Сегодня в Хабаровске — такая же ситуация с кооперативом «Умножить».

В 2014 и 2015 годах, в самый разгар кризиса, «Умножить», взяв у пайщиков деньги, раздавал кредиты направо и налево без какого-либо существенного обеспечения — исключительно под поручительство. А когда ни заёмщики, ни поручители вернуть деньги не смогли, кооператив вынужден был прекратить выплаты. В судах сегодня находятся 52 дела о взыскании средств.

13 октября об этом было объявлено официально — выплаты заморожены до 1 июля 2019 года. До этого времени кооператив рассчитывает пополнить портфель и компенсировать убытки.

Однако, это вызывает большие сомнения: на фоне многочисленных скандалов — с тем же «Восточным», с банком АТБ, с «Таатта» в Якутии — граждане всё чаще обходят банки и прочие финансовые организации стороной, предпочитая хранить деньги не в банке, а в «банке» — в жестяной или стеклянной банке дома, так надежнее.

Пайщики заверениям кооперативщиков не верят и требуют досрочного расторжения договоров и выплат денег, пусть даже без процентов. Однако пока их попытки успехом не увенчались.

Читайте также: Пайщики потребкооператива на Камчатке рискуют потерять 600 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, митинги обманутых вкладчиков Азиатско-Тихоокеанского банка проходили по всему Дальнему Востоку. Банк продавал людям векселя коммерческой структуры «Финансово-торговая компания». Люди несли в банк все свои сбережения, поддавшись на уговоры сотрудников банка, которые уверяли, что им можно доверять. Владелец «Финансово-торговой компании» сбежал за границу. Деньги люди не могут вернуть до сих пор.