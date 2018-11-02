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Пакистан и Китай обсудят долги Исламабада

Экономика

За последние годы Пакистан набрал свыше $60 млрд кредитов у Китая

Исламабад, 2 ноября 2018, 09:50 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят проблему выплат долгов по кредитам Исламабада Пекину, сообщает 2 ноября Associated Press.

За последние годы Пакистан набрал свыше $60 млрд кредитов у Китая в виде займов для различных инфраструктурных проектов, однако из-за сложной финансовой ситуации в стране их выплата затягивается.

Напомним, Пакистан рассматривает возможности для нового обеспечения экономики кредитами. Между государством стоит дилемма: занять у МВФ или у других субъектов, в частности у Саудовской Аравии и Китая. От решения зависит ориентация страны в международном политическом пространстве.

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