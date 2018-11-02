Володин: Экономики России и Кубы выходят из рецессии

Москва, , 09:32 — REGNUM Санкционная политика противоречит международным нормам и подрывает значение таких институтов, как ООН. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 ноября заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелем Марио Диас-Канелем.

«Безусловно, санкционная политика — это то, против чего мы все должны выступать, потому что она противоречит и международным нормам, и тем правилам, которые, мы считаем, должны быть в нашем многополярном мире, где принимать (такие) решения может лишь Организация Объединённых наций и свою деятельность мы должны вести на основе решений, которые принимают все страны», — заявил Володин.

Сегодня сложилась ситуация, когда одна страна перечёркивает все договорённости, все достижения стран, входящих в ООН, отметил он.

«Это недопустимо и мы выступаем против такой политики», — указал председатель Госдумы.

Парламентарий напомнил, что сегодня с санкциями сталкивается не только Куба, но и Россия, Китай, Иран, Турция и многие другие страны, которые не устраивают Соединённые Штаты Америки.

«Безусловно, это вызов, и с этим вызовом необходимо бороться, его необходимо преодолевать. Насколько я знаю, экономика Куба выходит постепенно из рецессии, так же как и наша страна, наша экономика вышла из рецессии в прошлом году», — подчеркнул он.

Так, в 2018 году Россия уже рассматривает бездефицитный бюджет на следующий год, а также вышла на полное и почти полное импортозамещение в ряде ключевых отраслей, привёл пример Володин.

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