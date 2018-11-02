Аэропорт Толмачёво обслужил пятимиллионного пассажира с начала года

Новосибирск, , 09:21 — REGNUM Пять миллионов пассажиров воспользовались услугами аэропорта Толмачёво с начала этого года. Указанная цифра была достигнута на восемь недель раньше, чем в 2017 году, сообщает 2 ноября пресс-служба компании.

«Динамичный рост пассажиропотока стал возможен благодаря развитию маршрутной сети и увеличению частоты сообщений. В настоящее время маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 95 направлений», — говорится в сообщении.

По итогам 2018 года аэропорт Толмачёво планирует обслужить около 6 млн пассажиров.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных — 1300 пассажиров. Аэропорт имеет две взлётно-посадочные полосы I и II категории ICAO.

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