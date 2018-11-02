В Якутии намерены ускорить процесс создания новой ТОР

Якутск, , 09:22 — REGNUM В Якутии обсуждается создание территории опережающего развития, которую планируется запустить в Сунтарском районе Якутии. Тема начала работы новой ТОР обсуждалась на встрече министра экономики региона Майи Даниловой с представителем республики в Совете Федерации Александром Акимовым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии. Итогом переговоров стало решение ускорить процесс создания новой ТОР.

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Как предполагается, базироваться она будет на нескольких особенных проектах с высоким потенциалом развития. В том числе обсуждаются планы производства уникальных строительных материалов из цеолита, переработка Кемпендяйской соли, глубокая обработка древесины, также создание круглогодичной теплицы.

Кемпендяйский минерально-сырьевой кластер уже имеет транспортную инфраструктуру и готовые к эксплуатации земельные участки, а проект производства стойматериалов из цеолита обладает преимуществом в виде инновационности и глобальности. Производить из этого материала предполагается спецзаполнитель для высокопрочных бетонов. Конечный продукт, как ожидается, будет применяться в строительстве гидротехнических сооружений. Пока предприятия, которое могло бы удовлетворить спрос в России на такие материалы, в России нет, и их приходиться закупать в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии обсуждались перспективы создания ТОР на территории Усть-Янского, Оймяконского и Томпонского районов. Её предполагалось сделать арктической и основывать на добыче олова и драгоценных металлов.

Напомним, сейчас в республике функционируют две ТОР — «Кангалассы» и «Южная Якутия».