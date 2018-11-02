Билл Гейтс отказался сотрудничать с саудовским благотворительным фондом

Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс отказался сотрудничать с саудовской благотворительной организацией, которая тесно связана с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом. Об этом сообщает Тhe Wall Street Journal.

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Речь идёт о фонде под названием Misk. Организация предоставляет гранты молодым людям для осуществления их инновационных проектов в сфере образования и устойчивого развития. Фонд Гейтса и его супруги Мелинды участвовал в одной из благотворительных инициатив фонда и собирался пожертвовать на реализацию инициативы $5 млн. Однако из-за убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, которое вызвало серьёзную обеспокоенность общественности, решили приостановить свою будущую работу с некоммерческой организацией под председательством наследного принца Саудовской Аравии.

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Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист, работавший на The Washington Post и часто критиковавший политику Эр-Рияда, пропал 2 октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Мужчина зашёл в здание дипмиссии, однако из него так и не вышел. Однако ожидавшей его невесте спустя пять часов сообщили, что Хашогги давно покинул консульство.

Турция заявила о наличии у них видео‑ и аудиозаписи, доказывающей, что Джамаль Хашогги был подвергнут пыткам и был убит прямо в генконсульстве. Под следствием находятся 18 подданных королевства.

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