Алтайский моторный завод: наблюдение на исходе. Впереди банкротство?

Барнаул, , 08:56 — REGNUM Арбитражный суд отложил первое собрание кредиторов завода, входящего в концерн «Тракторные заводы», — АО «Алтайский моторный завод», на котором должна была решаться судьба предприятия, где заканчивается срок процедуры наблюдения. Слушания по банкротному делу перенесены на 11 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM

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Напомним, с 2006 года АО «Алтайский моторный завод», ведущий свою историю с 1955 года, входит в машиностроительно-индустриальную группу концерна «Тракторные заводы». Предприятие появилось путём замещения активов ОАО «ПО «Алтайский моторный завод». Концерн, которому принадлежит алтайское предприятие, представлен почти двумя десятками компаний в восьми регионах России: Чувашии, Мордовии, Карелии, Липецкой, Владимирской, Волгоградской и Курганской областях.

С 2017 года стало широко известно о финансовых трудностях группы, связанных с многомиллиардным кредитом, право требования по которому по договору переуступки получил Внешэкономбанк. По разным данным, сумма задолженности составляет 70−90 млрд рублей. По одному из исков ВЭБ 13 компаниям группы предстоит выплатить почти 30 млрд рублей. Алтайский завод в списке ответчиков не значится, но в списке есть управляющая компания завода — ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце лета 2018 года стало известно, что для недопущения разорения старейших заводов России, входящих в группу, её решено передать госкорпорации «Ростех», которая возьмёт на себя оборонную часть, а для гражданского «пула» подыщут частного инвестора. Среди претендентов — ООО «Холдинг Транспортные компоненты», чей единственный участник — кипрская компания Tadorix Consultants Limited.

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Между тем в судах до сих пор по ряду предприятий не разрешены споры на крупные суммы, в том числе и те, где ВЭБ требует банкротства некоторых заводов группы.

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В начале 2018 года алтайский губернатор, которым тогда ещё был Александр Карлин, комментируя ситуацию на заводе, заявил, что «к сожалению, технологическая часть, массовое производство собственником просто варварски убита».

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Иск о банкротстве АО «Алтайский моторный завод» был подан налоговой службой в феврале 2017 года. В начале мая 2018 года в отношении завода было введено наблюдение, которое действовало до 1 ноября 2018 года. 27 сентября 2018 года у завода сменился временный управляющий — вместо Ирины Ильичевой им стал Николай Алехин.

Чтобы принять решение о переходе к следующему этапу банкротства или продлить наблюдение, должно было состояться первое собрание кредиторов. В конце октября 2018 года временный управляющий заявил ходатайство об отложении первого собрания и суд удовлетворил требование.