В России ожидается удвоение рынка алюминиевой продукции, заявил эксперт

Москва, , 08:49 — REGNUM Переход от сырьевого экспорта алюминия к развитию производства высоких переделов ускорит рост рынка алюминиевой продукции в России. К 2025 году его объем почти удвоится и составит 2,8 млн тонн, сообщил председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко, выступая на конференции в рамках Седьмой Международной конференции и выставки «Алюминий-21/РЕЦИКЛИНГ».

"Мы всегда готовы выступить инициатором действий, направленных на развитие алюминиевой промышленности России и повышение осведомленности граждан о пользе отдельного сбора, вторичной переработки продукции из алюминия», — приводит слова руководителя пресс-служба ассоциации.

Трищенко пояснил, что существенный рост станет возможным благодаря импортозамещению, расширению применения металла в отраслях промышленности, развитию экспорта продукции из алюминия с высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время, по его словам, доля импортных полуфабрикатов в России остается значительной, её объём составляет до 200 тысяч тонн в год. Использование алюминия и отечественной продукции высоких переделов в секторах российской промышленности позволит реализация дорожной карты, одобренной правительством РФ летом этого года. План работы коснётся мостостроения, автопрома, судостроения, вагоностроения, электроэнергетики, товаров народного потребления.

Седьмая международная конференция и выставка «Алюминий-21/РЕЦИКЛИНГ» прошла в Москве с 30 октября по 1 ноября. Её организатором выступило некоммерческое партнёрство «Альянс прессовщиков алюминия» (АПРАЛ).