Ростовский парк «Левобережный» оснастят разборной сценой

Ростов-на-Дону, , 08:45 — REGNUM Парк культуры и отдыха, расположенный рядом со стадионом «Ростов-Арена», будет оснащён разборной сценой. На эти цели из муниципальной казны будет направлено 13,5 млн рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документацию, размещённую на сайте госзакупок.

Конкурс на поставку оборудования для «Левобережного» объявил департамент культуры Ростова-на-Дону. Конструкция, согласно требованиям заказчика, должна быть покрыта антикоррозийным составом и оснащена четырьмя боковыми лестницами. В техническом задании также отмечается, что модульную сцену необходимо привозить в парк культуры и отдыха по будням с 9:00 до 18:00.

Кроме того, исполнитель госконтракта должен предоставить гарантию на конструкцию на три года. Победитель аукциона будет определён до конца ноября.