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Роскосмос удвоит количество пусков в 2019 году — Рогозин

Экономика

Из 35 запланированных пусков десять будут пусками тяжелых ракет

Москва, 2 ноября 2018, 08:43 — REGNUM  В 2019 году Роскосмос планирует удвоить количество пусков ракет по сравнению с 2018 годом. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Если в этом году у нас всего 17 пусков, то в следующем больше 35», — цитирует слова Рогозина РИА Новости.

Также глава Роскосмоса подчеркнул, что из 35 запланированных пусков десять будут пусками тяжелых ракет, в частности, ракеты-носители «Протон» будут запущены девять раз, и один раз в космос отправится ракета-носитель «Ангара».

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно, что главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным в ходе расследования аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» было отдано распоряжение ввести на предприятиях госкорпорации видеофиксацию сборки ракет-носителей.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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