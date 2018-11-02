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Псковская область ожидает в 2019 году 8,5 федеральных млрд рублей

Экономика

Как минимум. В течение года регион рассчитывает ещё на 4 млрд рублей федеральной помощи

Псков, 2 ноября 2018, 08:31 — REGNUM  В проекте бюджета Псковской области на 2019 год запланированы безвозмездные поступления из федерального бюджета в сумме 8,43 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, куда 1 ноября поступил проект бюджета региона.

«Однако эта цифра неокончательная. На этапе формирования федерального бюджета распределяется только часть целевых межбюджетных трансфертов, остальные будут направлены в регионы в течение года. Ожидается, что поступления средств федерального бюджета в 2019 году увеличатся на 4 млрд рублей», — сообщили в региональном парламенте.

Отметим, что столь крупные суммы федеральной помощи регион получит в том числе в связи с проведением в Пскове 27−30 июня 2019 года XXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. Событию присвоен федеральный статус, организационный комитет возглавляет вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Псковской области в 2019 году прогнозируются в размере 26,52 млрд рублей, расходы — 28,16 млрд рублей. Пока бюджет свёрстан с дефицитом в 9% — 1,6 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Бюджет Псковской области на 2019 год свёрстан с дефицитом в 9%

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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