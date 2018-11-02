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Госпрограмма по развитию сельских территорий очень нужна Хабаровскому краю

Экономика

Президент Владимир Путин поручил разработать госпрограмму по развитию российского села

Госпрограмма по развитию сельских территорий очень нужна Хабаровскому краю
Винсент Ван гог. Коровы

Хабаровск, 2 ноября 2018, 08:30 — REGNUM  Госпрограмма по развитию сельских территорий очень нужна Хабаровскому краю. Поручение президента России Владимира Путина, данное правительству, о разработке государственной программы поддержки села поможет региону в развитии собственного производства продовольствия. Пока Хабаровский край сам себя продуктами питания обеспечить практически не может, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Собственная обеспеченность молоком в Хабаровском крае сегодня — 12%, из этих 12% большая часть завозится сухого молока. Если мы говорим про мясо для переработки, то обеспеченность свининой ноль, говядиной — ноль, курицей — тоже ноль. Более или менее высокая обеспеченность яйцом — около 78%. Из 130 тысяч гектаров пашни, которые у нас когда-то обрабатывались, сегодня задействовано около 80 тысяч», — привел цифры и факты губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, отчитываясь о первых 30 днях работы на посту главы региона в эфире телекомпании Губерния.

Одним из приоритетных направлений работы регионального правительства Сергей Фургал назвал реформирование и максимальное развитие сельскохозяйственной отрасли.

«Отрасль не просто будет реформирована. Сельское хозяйство — это не только продукты питания. Это 421 тысяча населения, проживающего в сельской местности. Если мы не будем заниматься сельским хозяйством, что у нас будет делать 421 тысяча наших граждан? Люди должны работать и получать за это деньги. Второй этап — это продовольственная безопасность, вещь крайне серьёзная и стратегическая. Поэтому у нас идут и очень большие изменения по министерству сельского хозяйства и вообще по этому блоку. Сегодня мы буквально боремся за каждого производителя, за каждого фермера, в том числе и за наше сельхозпредприятие «Заря». Там вопрос уже практически решен, предприятие будет работать», — сказал Сергей Фургал.

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Едва вступив в должность губернатора, Сергей Фургал поручил в кратчайшие сроки разработать трехгодичную программу развития агропромышленного комплекса в Хабаровском крае:

«Мы должны неуклонно, шаг за шагом восстановить то, что мы потеряли с 1991 года. Как развивать сельское хозяйство, мы знаем точно. У нас уже по районам и по деревням намечено, кто чем будет заниматься, сколько нужно будет построить овощехранилищ, зернохранилищ, где будем сеять картофель, а где зерновые, где будут покосы, коровы и так далее», — добавил глава региона.

В планах регионального правительства — строительство на селе ФАПов, школ, строительство или реконструкция котельных.

В правительстве уже провели переговоры с двумя крупными агрохолдингами, уже в ближайшее время они зайдут в регион. По словам Сергея Фургала, такие производители могут рассчитывать на бюджетные дотации:

«Сельское хозяйство нуждается в дотациях. Но кроме этого существует масса федеральных программ поддержки села, мы будем ими пользоваться. И получать серьезную поддержу из федерального центра. Можно привлекать недорогие субсидируемые кредиты, федеральные деньги, ну и краевой бюджет в стороне не останется — это же наши люди», — сказал Фургал.

В свете предстоящих в Хабаровском крае преобразований поручение президента России Владимира Путина о разработке государственной программы поддержки села весьма кстати. В частности, с 2019 года федеральный бюджет будет выделять средства на субсидирование производителей сельхозтехники в размере не менее 8 млрд рублей ежегодно в течение пяти лет. Также до 29 декабря предстоит внести поправки в налоговое законодательство, чтобы предоставить аграриям право на применение вычета по НДС в случае приобретения товаров, работ и услуг за счет бюджетных субсидий. В 2019—2021 годах правительство должно предусмотреть и дополнительные ассигнования на компенсацию потерь в доходах РЖД, возникающих в результате льготных тарифов на перевозку зерна.

В общем и целом государственная программа должна затронуть все сферы сельскохозяйственной отрасли.

Дальнему Востоку, для которого качество и стоимость продуктов питания и занятость жителей сельской местности — вопросы первостепенные, госпрограмма просто жизненно необходима.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько лет в Хабаровском крае фактически было уничтожено всё сельское хозяйство. В крупнейших животноводческих хозяйствах происходил массовый падеж скота, регион завозил фактически 100% продовольствия, за редким исключением, из других субъектов.

Это привело к тому, что цены на продукты питания в регионе, а также качество этих продуктов, стали одной из причин массового отъезда населения в другие края — никому не хочется работать исключительно на еду. Например, по данным ИА REGNUM, на январь 2018 года килограмм «в камень» замороженной говядины импортного производства в свободном порту Ванино стоил намного дороже, чем кило «охлаждёнки» местного производства на Сахалине: 495 рублей в Ванино против 380 рублей на острове.

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Сельское хозяйство
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