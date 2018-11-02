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В бюджете Оренбуржья увеличат расходы на содержание чиновников и депутатов

Экономика

Согласно законопроекту на функционирование законодательных органов госвласти и представительных органов муниципальных образований сумма вырастет более чем на 20 млн рублей

Оренбург, 2 ноября 2018, 07:55 — REGNUM  В Оренбургской области в проекте бюджета на 2019 года на содержание губернатора заложена сумма в 4 млн 795,7 тыс. рублей. В аналогичном документе от 2018 года на 2019 года значилась иная сумма — в 4 млн 169,8 тыс. рублей. Таким образом, расходы на функционирование высшего должностного лица губернатора планируют увеличить более, чем на полмиллиона рублей.

Также в планах увеличение расходов на содержание законодательных органов госвласти и представительных органов муниципальных образований: с 179 млн 670,3 тыс. рублей до 199 млн 890 тыс. рублей (для сравнения берутся данные двух законопроектов от 2018 и 2019 годов, а внимание сконцентрировано на суммах 2019 года). Рост должен составить более 20,2 млн рублей.

На функционирование высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации и местных администраций в проекте бюджета на 2019 год предлагается выделить 235 млн 299,6 тыс. рублей, в 2018 году предлагали расходы по этой строке общегосударственных вопросов в сумме на тот же 2019 год в размере 219 млн 63,6 тыс. рублей.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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