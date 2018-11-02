На Украине покупают меньше легковых автомобилей

Киев, 2 ноября 2018, 07:41 — REGNUM В октябре 2018 года на Украине куплено 7214 легковых автомобилей, что на 6% меньше, чем в октябре 2017 года, заявили в ассоциации «Укравтопром» 1 ноября, сообщил официальный сайт организации.
Наибольшей популярностью на Украине пользуются машины японской марки Toyota. В октябре жители страны купили 897 автомобилей этой компании. На втором и на третьем месте французский Renault — 804 машины и японский Nissan — 606 автомобилей.
Отметим, в сентябре падение спроса на новые автомобили на Украине составило 14%.
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Напомним, более половины украинского автомобильного рынка занимают подержанные автомобили.
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