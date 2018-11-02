МРОТ оторван от реальной жизни, но на много повысить его не удастся

Якутск, , 08:06 — REGNUM Проблема несоответствия минимального размера оплаты труда реалиям не решится его одномоментным повышением с 11 до 25 тыс. рублей. Не справятся работодатели, и система в целом не готова к таким изменениям, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM экс-министр финансов республики Эрнст Берёзкин.

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«Возникает обыденный вопрос — способны ли, готовы ли работодатели сейчас выплачивать такую заработную плату? — ставит вопрос эксперт. — Даже в бюджетных учреждениях Якутии сегодня руководители идут на разные ухищрения, чтобы не платить 30 тыс. рублей отдельным категория работникам. Прежде всего, младшему обслуживающему персоналу, так как бюджет предприятия порой не в состоянии платить такую заработную плату даже квалифицированному среднему персоналу».

Эрнст Берёзкин приводит в пример ситуацию в Якутске, где сейчас обсуждается заработная плата дворников, которая составляет 15 тыс. рублей, и речь идёт не не о том, что она маленькая и ниже установленного законом размера, а о том, как и за что её платят.

«Прокуратура даже на нарушение федерального законодательства и глазом не моргнет. Это же делают многие предприниматели. А если будет принято решение по России принять МРОТ в размере 25 тыс. рублей, то по республике необходимо будет всем обеспечить минимальную заработную плату 62,5 и 70 тыс. рублей, — отмечает экс-министр финансов республики. — И это высветит еще больше проблему несправедливости нынешней системы оплаты труда в стране, точнее её отсутствие. Закон обяжет выплачивать сторожам, уборщицам и кассирам заработную плату, которую сейчас не могут получать даже квалифицированные хирурги, профессора, государственные чиновники и так далее».

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Эрнст Берёзкин также высказал мнение, что в Якутии в течение последних 15-ти лет вся логика построения оплаты труда в бюджетной сфере заменена на компанейщину.

«Перекосы в оплате труда во всех отраслях настолько необьективны, что никто уже, начиная от профсоюзов, и даже самих работников, живущих в постоянном страхе увольнения в условиях высокого уровня безработицы, не пытается разбираться в причинах прекосов, протестовать и внимать голосу разума», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что только недавно и с трудом был решён вопрос доведения МРОТ хотя бы до уровня прожиточного минимума в северных регионах страны. Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 г. в состав МРОТ с 2018 года включены районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В итоге МРОТ в Якутии с 1 мая 2018 года увеличился до 27 908 руб. в районах с коэффициентом 1,7 и до 31 256 рублей с коэффициентом 2.0. До 2018 года МРОТ в республике также принимался выше среднероссийского, но не в прямой пропорции, а на основе районных коэффициентов и северных надбавок.

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«Так, во втором полугодии 2018 г. МРОТ в Якутии был в размере 17 388 руб. Ориентиром служил расчёт прожиточного минимума, естественно, учитывающий уровень цен и повышенных расходов на основные услуги. Решалась задача — довести величину МРОТ не ниже прожиточного минимума. Но при этом ответа на главный вопрос — какой же на самом деле прожиточный минимум в стране, в конкретном регионе, — четко не давалось. МРОТ и сейчас, как и прожиточный минимум, продолжает существовать в отрыве от реальной жизни», — считает Эрнст Берёзкин.

По его мнению, МРОТ в принципе должен быть выше прожиточного минимума, причём значительно, так как на заработную плату один человек кормит, одевает не только себя, но и содержит неработающих членов семьи. Таким образом, минимальный размер оплаты труда должен устанавливаться на уровне в 1,7−2 раза выше прожиточного минимума, считает экс-министр финансов Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму РФ внесён законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до 25 тыс. рублей. Такие изменения в законодательстве инициируют депутаты фракции КПРФ во главе с её лидером Геннадием Зюгановым. Представители ЛДПР ранее предложили увеличить МРОТ до 20 тыс. рублей, но пока Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий повышение этого показателя до 11 280 рублей в месяц.