Цена нефти при плохих новостях может снизиться до $72

Москва, , 07:21 — REGNUM На лондонской бирже ICE 1 ноября цена нефти сорта Brent продолжила понемногу падать. К закрытию торгов в среду цену нефти удалось «уронить» ниже $75 за баррель, казавшаяся совсем недавно сильной поддержка была пробита вниз. К вечеру нефть Brent упала в цене еще ниже — на 0,07%, до $74,71 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Падению цены на нефть способствовали сделанные 31 октября хвастливые заявления чиновников США о том, что в октябре США превзошли Россию по объемам добычи нефти (и это при том, что официальная статистика по добыче нефти в России выйдет только 3 ноября). По оценкам американских чиновников, в октябре США добывали 1,35 млн баррелей нефти в сутки, а Россия только 1,21 млн баррелей в сутки. Хотя оценки являются достаточно приблизительными, нефтяной рынок они уже успели напугать.

Теперь сильный уровень поддержки в $75 пробит вниз, и цена нефти при плохих новостях реально может провалиться еще глубже — до $72 за баррель. Уровень в $78 за баррель временно отдаляется. Сегодня, 2 ноября, цена на нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне $74−75 за баррель.

Читайте также: Котировки нефти продолжают падение