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Центробанк РФ приобрел рекордное количество золота

Экономика

ЦБ РФ в третьем квартале приобрел 92,2 тонны золота

Москва, 2 ноября 2018, 07:21 — REGNUM  Мировые центральные банки в третьем квартале текущего года приобрели рекордный объем золота с 2015 года, крупнейшую долю купил Банк России. Об этом говорится в докладе, подготовленным Всемирным золотым советом (WGC).

Отмечается, что за данный период центробанки различных стран мира приобрели порядка 148 тонн золота, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом ЦБ РФ приобрел 92,2 тонны золота.

Напомним, ранее сообщалось, что в условиях усиливающихся антироссийских санкций со стороны США Центробанк в июле приобрел чуть более 26 тонн золота, доведя запасы до 2 170 тонн. Общая стоимость оценивается в $77,4 млрд.

Читайте подробнее: Центробанк резко увеличил закупки золота на фоне санкций США

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Макроэкономика России
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