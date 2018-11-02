Значимых для рубля новостей пока нет

Москва, , 07:14 — REGNUM На Московской бирже вчера, 1 ноября, доллар и евро показывали разнонаправленную динамику. С утра рубль дешевел по отношению к евро, а по отношению к доллару падал очень незначительно. К вечеру в четверг рубль подорожал к доллару на 0,33%, а к евро снизился на 0,5%. Значимых событий, кроме приближающихся выборов в Конгресс США, на рынке было мало, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

На торгах ICE цена нефти Brent 1 ноября к вечеру немного упала — на 0,07%, до $74,71 за баррель. Однако подешевевшая нефть, вероятнее всего, оказала не самое неблагоприятное воздействие на рубль. Скорее всего, негативный фон создает политика и напряженность между США и Китаем. Индекс российских гособлигаций RGBI к вечеру четверга немного упал — на 0,01%. Курс евро к доллару устал падать и к вечеру среды поднялся на 0,8%.

Пока значимых для рубля новостей нет, по курсу доллара прогноз снова остается без изменений. Сегодня, 2 ноября, ожидается коридор в 65−66 руб. за доллар, а по курсу евро прогноз немного корректируется до 74−75,5 руб. за евро.

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