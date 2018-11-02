Перед новым мусорным коллапсом? Экологические риски для Урала

Дмитрий Красноухов, , 08:21 — REGNUM

В столице Урала прошло масштабное совещание по «экологическим рискам» с участием главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и полпреда в УрФО Николая Цуканова.

Совещание стало масштабным по всем показателям: по количеству участников (чему не обрадовались гардеробщицы), по продолжительности (четыре часа), по серьезности обсуждаемых проблем (экология для Урала — совсем не шутки) и по степени информационно-психологического «прессинга», с которым внезапно столкнулись собравшиеся.

«Прессинг», правда, был сконцентрирован в первых сорока минутах мероприятия, но запомнился всерьез и надолго.

Чиновники и журналисты только закончили рукопожатия и обмен улыбками, еще не успев занять свои места, как главный экран внезапно окрасился в темные тона и начался вступительный видеоролик. В нем обеспокоенный голос сообщал о всех проблемах с экологией в УрФО. Ролик был скроен на депрессивный манер: расписав всё неблагополучие Урала по части воды, земли, воздуха и утилизации отходов, диктор подчеркнул: всё это сказывается на здоровье и заболеваемости нас с вами. Смертность в УрФО существенно превышает среднероссийский уровень — это серьезно. Тем удивительней прозвучал призыв «объединить усилия» в конце видео — после такого разбора естественнее звучали бы требования люстрировать «виновных». Но нет.

После ролика слово взял полпред. Николай Цуканов старался держаться того же направления, что и было задано в видео. Чиновник сконцентрировался на теме утилизации твердых бытовых отходов (ставшей одной из самых популярных тем совещания), даже призвал прокуратуру «обратить внимание» на мусорный бизнес — по мнению Цуканова, тот «криминализован», призвал не доводить ситуацию в регионах до «мусорного коллапса» в Челябинске. Много раз — и в своем выступлении, и по ходу совещания — полпред констатировал, что народ не оценивает работу власти по улучшению экологии. Достаточно необычно этот оборот прозвучал после «победного» выступления челябинского губернатора Бориса Дубровского (тот доложил, что регион выкарабкался из многих экологических «ям»). «Может, отдельно существуют государственные программы, а отдельно жители?» — спросил Цуканов, и в этом вопросе прозвучала некоторая личная озабоченность. Также полпред затронул тему воды и водоёмов.

Но ответное слово губернаторам дали не сразу.

До этого был черед главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, который указал направления работы по экологии и напомнил, что с 1 января в стране стартует новая система управления отходами, к чему властям определенно стоит подготовиться: контролировать тарифы и работу операторов. Выступление Кобылкина содержало минимум критики и даже несколько оправдывало губернаторов (министр отметил, что проблемы в немалой степени кроются из-за географических и исторических особенностей округа).

Наконец, еще ряд выступлений содержали большой критический заряд в сторону уральских властей. Замсекретаря Совбеза РФ Сергей Вахруков мало того, что добавил еще одну гирьку по мусорной теме (оказывается, действующие полигоны почти отработали свой ресурс), так еще и потребовал от управленцев налаживать диалог с общественниками, которые в свою очередь наладят диалог с общественностью. Такой выпад, возможно, не понравился генеральному директору «Трубной металлургической компании» Александру Ширяеву, который через добрые два часа после выступления Вахрукова парировал: «Компании вынуждены отбиваться (от нападок общественников) раз за разом». Ширяев напрямую заявил об экологическом шантаже, который практикуется против крупных промышленных компаний. Впрочем, подробнее ситуацию не обсудили из-за порядком затянувшегося заседания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова же еще раз подчеркнула экологические недостатки Урала с помощью презентации.

Уже по прошествии первого часа слово дали губернаторам. Их выступления различались по поднимаемым в докладах темам и проектам, но в общем были схожи друг с другом по своему победно-отчётному содержанию. Особенно это било по глазам в случае с челябинским губернатором: было радостно слышать, что ситуация в самом экологически непростом регионе улучшается, но неужели все действительно так просто? Даже полпред Цуканов, который отметил, что Челябинская область действительно «много делает» для исправления ситуации, заметил: проблем там еще хватает. А уже упомянутый замсекретаря Совбеза Вахруков не сдержался и после победного выступления второго губернатора (им оказался свердловский глава Евгений Куйвашев) раскритиковал последнего за «формальный подход» по части твердых коммунальных отходов. И не скажешь, что чиновник «дует на воду», — новости по теме мусора и его сборки-утилизации в Свердловской области, дай бог, чтобы не привели к очередным «коллапсам». Глава Югры Наталья Комарова также говорила об успехах региона и отвечала на «шпильки», брошенные в ее адрес ранее.

Выбивалось из общего ряда выступление врио главы Курганской области Вадима Шумкова. Стало ясно, кто «передовик» по части «мусорных» проблем. Шумков сказал прямо, что у его региона нет денег на организацию нужных полигонов и переработки твердых коммунальных отходов. А если компенсировать эти деньги через тарифы, то те возрастут в шесть раз. «Это нереально для населения региона», — заявил чиновник.

Выступали на совещании и представители бизнеса — с самого начала в зале можно было заметить господина Козицына, господина Алтушкина и уже упоминавшегося господина Ширяева. Глава ТМК, похоже, оказался настроен наиболее скандально — он даже умудрился вступить в клинч с челябинским губернатором во второй половине совещания. Ширяеву не понравилось, что Дубровский квотирует выбросы при модернизации предприятий в своём регионе. Губернатор не остался в стороне и в ответном выпаде заявил, что Ширяев «знает», почему всё так организовано. А вот Андрея Козицына подбодрил министр Кобылкин. В своем докладе глава УГМК выразил озабоченность тем, что с нового года меняется экологическое законодательство, в связи с чем у промышленников могут наступить проблемы из-за его «непонимания». Федеральный чиновник в ответной реплике похвалил Козицына и пожелал, чтобы каждый руководитель работал бы так, как вкладывается Андрей Анатольевич. И уверил, что тот может не переживать по поводу ситуации. Казалось бы, стороны договорились, но в диалог неожиданно вписался полпред Цуканов, который второй раз за вечер вспомнил о прокуратуре. Та, по словам полпреда, может обратить внимание на нарушения измененного законодательства после 1 января 2019 г. Глава УГМК тогда потребовал, чтобы слова поддержки министра Кобылкина не забыли внести в протокол собрания.

Совещание подходило к концу, выбиваясь из всех нормативных временных рамок. Но данная «аномалия» вполне себе коррелировала с одним из четких результатов сбора: стало ясно, что регион еще может обрасти коллапсами разного рода, в первую очередь мусорными. Взбухнут ли эти гнойники после 1 января 2019 года или будут подморожены — неясно. Но очевидно, что победными презентациями эти болячки просто так не победишь.

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