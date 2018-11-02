Нижегородский подрядчик дома в Почаинском овраге избежал банкротства

Нижний Новгород, , 06:45 — REGNUM Нижегородский арбитражный суд прекратил производство по иску о банкротстве строительной компании «Жильё-2011», которая через своего соучредителя связана со скандально известной «Международной строительной компанией», выступившей застройщиком спорного Почаинского оврага в Нижнем Новгороде. Компания-ответчик также выступала генподрядчиком по части работ на одном из домов, строящихся на данном участке. Истцом выступило частное лицо, но позднее оно было признано банкротом и финансовый управляющий, назначенный истцу судом, отозвал претензии, об этом стало известно 2 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, застройка Почаинского оврага началась после проведения тендера на развитие территории. Победителем стала «Международная строительная компания», проект назвали ЖК «Сердце Нижнего». Застройка участка вызвала протест горожан, которые заявили, что Почаинский овраг — историческое наследие города. Борьба длилась до весны 2018 года, когда городские власти расторгли правоотношения с застройщиком, пообещав вернуть территории статус общественной площадки.

Участником ООО «Международная строительная компания» является ООО «Стартпроект», собственники которого — Олег Разживин и Владимир Ковальков. Последний также является совладельцем ООО «Жильё-2011». Помимо этого, строительная компания Ковалькова была генеральным подрядчиком на внеплощадочные работы шестиэтажного жилого дома со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой (первая очередь второго пускового комплекса) по адресу: Нижний Новгород, Нижегородский район, участок застройки — в границах улицы Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонова, Малая Покровская.

К слову, в проектной декларации объекта от 2013 года соучредителями ООО «Международная строительная компания» числились именно Владимир Ковальков и кипрская Эй&Ви Глобал Девелопмент Лимитед.

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По данным ЕГРЮЛ, ООО «Жильё-2011» учреждено в апреле 2011 года, уставный капитал — 20 тыс. рублей. Гендиректор — Александр Коршунов, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Участники общества — Владимир Ковальков и Вячеслав Путятин.

Иск о её банкротстве 27 марта 2018 года подал Валерий Никитин, заявив претензии на 1,3 млн рублей. В конце октября 2018 года иск был отозван.

«Заявление финансового управляющего Никитина Валерия Васильевича Малышева Максима Сергеевича об отказе от заявления о признании общества с ограниченной ответственностью «Жилье-2011» несостоятельным (банкротом) удовлетворить, принять отказ от заявления. Производство по заявлению Никитина Валерия Васильевича о признании общества с ограниченной ответственностью «Жилье-2011» No а43−10 094/2018 прекратить», — отмечалось в определении суда, обнародованном вечером 1 ноября 2018 года.