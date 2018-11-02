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Эксперт: Разрубить экономические связи между США и КНР невозможно

Экономика

Их экономики очень тесно связаны

Эксперт: Разрубить экономические связи между США и КНР невозможно
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Москва, 2 ноября 2018, 06:17 — REGNUM  Высказывание председателя Китая Си Цзиньпина о необходимости урегулировать торговые разногласия между КНР и США не вызывает никаких удивлений, заявил директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв телеканалу RT.

По его словам, экономики Соединенных Штатов и Китая тесно связаны, поэтому эти страны не могут вести политику так, чтобы не пострадала одна из экономик. Эксперт напомнил, что КНР является крупнейшим держателем госдолга США и инвестиций в Соединенных Штатах на сумму в сотни миллиардов долларов.

«Там такие взаимопроникновение и взаимозависимость, которые складывались на протяжении не одного десятка лет, и разрубить это просто так невозможно. Всё, что было до сих пор: риторические претензии Трампа, его давление на Китай», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых лидер Китая призвал американскую сторону к укреплению контактов для решения торговых вопросов между странами.

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Торговая война между Китаем и США
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